Раскрыты запасы ядерного топлива на Запорожской АЭС

Директор МАГАТЭ сообщил о десятках тонн плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС

На территории Запорожской АЭС в Энергодаре находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

Он сослался на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сделанное на Давосском экономическом форуме. По его словам, агентство хочет быть уверенным, что запасы ядерного топлива не пропали.

В марте в Росатоме сообщили, что российские специалисты оказывают консультативную помощь на Запорожской и Чернобыльской АЭС, остающихся под управлением украинского персонала. Отмечается, что мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством МАГАТЭ.

Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС в феврале. Ее территория полностью охраняется, персонал продолжает работать в штатном режиме.

Запорожская АЭС — одна из самых больших атомных электростанций в Европе. Ее строительство началось в 1979-м, а последний, шестой энергоблок начал работать в 1996-м. «Ижорские заводы» в России изготовили все блоки станции.