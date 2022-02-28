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Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС

Минобороны России сообщило о контроле над территорией Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

Российские военные смогли взять под контроль территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас территория с электростанцией полностью охраняется. При этом персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме, производится контроль радиоактивной обстановки. Конашенков также отметил, что радиоактивный фон в норме.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Конашенков позднее, 25 февраля, объявил, что подразделения ВДВ России взяли территории в районе Чернобыльской АЭС. Он также пояснил, что с отдельным батальоном охраны АЭС Украины смогли достичь договоренности о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.
В настоящее время Россия и Украина хотят провести переговоры по урегулированию конфликта. 28 февраля должна состояться встреча обеих сторон в Гомельской области.

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Варвара Кошечкина
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