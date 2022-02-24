На Украине заявили о взятии российскими военными контроля над Чернобыльской АЭС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками​​​. Жертв, пострадавших на данный момент нет», — заявил Шмыгаль.

Ранее о потере контроля над одним из районов сообщили власти Херсонской области. Было объявлено, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российских войск. По данным чиновников, российская военная техника вошла в Скадовский, Бериславский и Каховский районы.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.