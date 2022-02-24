Власти Херсонской области сообщили о потере контроля над одним из районов. Информация опубликована на странице областной администрации в Facebook.

В сообщении сказано, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российских войск. В самом Геническе появилась военная техника, на окраинах города — блокпосты. При этом боевые действия в данный момент не ведутся.

По данным чиновников, российская военная техника вошла в Скадовский, Бериславский и Каховский район. «Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал», — сообщили областные власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении захватить Чернобыльскую АЭС. Он сообщил о боевых действиях между российскими и украинскими военными и добавил, что проинформировал о происходящем премьер-министра Швеции.

