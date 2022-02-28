Раскрыта дата переговоров России и Украины в Белоруссии
Белорусский политолог Юрий Воскресенский раскрыл дату переговоров России и Украины в Белоруссии. Он заявил РИА Новости, что переговоры пройдут утром в понедельник, 28 февраля.
Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом
Информацию об утренних переговорах подтвердил и источник ТАСС. Собеседник агентства назвал причиной выбора такого времени логистику украинской делегации.
Это не перенос, встреча будет утром, причина — логистика украинской делегации
Делегация Украины выехала на переговоры 27 февраля
27 февраля Юрий Воскресенский сообщил, что делегация Украины согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда.
По моей информации только что президент Зеленский набрал президента Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.
Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса. Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь
Готовность Москвы к переговорам
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Тогда предполагалось, что встреча может состояться в Минске.
Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что делегация будет состоять из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал создать необходимые условия для переговоров и обеспечить безопасность их участников.
Кроме того, Песков заявлял, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией означает движение в сторону позитива.
Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать
Также переговоры с Украиной прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщала, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров с Россией и перенесла их на 26 февраля.
Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие.
К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие
Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.
Спецоперация России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.