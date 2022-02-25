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В МИД России прокомментировали переговоры с Украиной

Захарова заявила, что Украина отказалась от переговоров с Россией и перенесла их на завтра
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процесс переговоров с Украиной, сообщает РИА Новости.

Захарова заявила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров с Россией и перенесла их на завтра, 26 февраля.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — сообщила она журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры в Варшаве, однако взяла паузу и перестала выходить на связь.

Глава МИД Сергей Лавров сообщал, что переговоры с Киевом возможны только в том случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложат оружие и прекратят сопротивление. «Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто — демилитаризация и денацификация», — подчеркнул он.

Марина Совина
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