Москва выразила готовность к переговорам с Киевом

Президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Встреча может состояться в Минске, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что делегация будет состоять из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента. Он также рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал создать необходимые условия для переговоров и обеспечить безопасность их участников.

При этом позже Песков сообщил, что украинская сторона сначала предложила провести переговоры в Варшаве, а затем взяла паузу и перестала выходить на связь.

Провести переговоры предложил Зеленский

Заявление Кремля стало реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он готов обсудить с Москвой нейтральный статус Украины. В ночь на 25 февраля он рассказал, что спросил у европейских лидеров, войдет ли Украина в НАТО, но ему не ответили — «все боятся».

«Не боимся говорить с Россией. Мы не боимся говорить обо всем, про гарантии безопасности для нашей страны, не боимся говорить про нейтральный статус. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?» — заявил политик.

Путин обратился к украинским военным

Выступая на заседании Совета Безопасности 25 февраля, Путин обратился к украинским военнослужащим и призвал их «брать власть в свои руки».

Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ Владимир Путин Президент России

При этом он заявил, что российские военные ведут боестолкновения не с регулярными частями украинской армии, а с «националистическими формированиями». Путин сказал, что те подстрекают военнослужащих Украины к сопротивлению и выступают в качестве заградотрядов.

Более того, российский лидер заявил о наличии информации, указывающей на то, что «бандеровцы и неонацисты» выставляют тяжелые вооружения в центральных районах Киева и Харькова, используя жителей городов как прикрытие от российских ударов. «Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников», — добавил он.

Лавров назвал сложение оружия Киевом условием для переговоров

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с Киевом станут возможными только после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложат оружие и прекратят сопротивление. «Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто — демилитаризация и денацификация», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что на данный момент нецелесообразно говорить об уровне, на котором МИД будет представлен на возможных переговорах. По ее словам, российская сторона готова оперативно сформировать делегацию, но куда важнее «ответственное» поведение украинской стороны.

Представитель ведомства также осудила заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев планирует обратиться в Международный уголовный суд в Гааге в связи с проводимой Россией операцией. «Мы должны понимать, о чем просит в своих обращениях президент Зеленский, и его команда не должна давать иные сигналы после таких его обращений», — пояснила Захарова.

Россия уничтожила свыше 200 объектов военной инфраструктуры Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что в ходе военной операции в Донбассе было захвачено несколько вооружений, поставленных на Украину западными странами, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.

211 объектов военной инфраструктуры Украины выведено из строя в ходе российской операции

Он уточнил, что среди прочего России удалось сбить шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, а также уничтожить 67 танков и других боевых бронированных машин.

В Евросоюзе ввели «самые жесткие» санкции против России

Европейский союз принял новый пакет санкций против России, который канцлер Австрии Карл Нехаммер охарактеризовал как «самый жесткий в истории».

В санкции не вошло отключение России от международной системы платежей SWIFT, которое обсуждалось западными политиками как один из возможных ответов на российскую операцию. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что подобную меру не стали включать в пакет санкций из-за опасений ряда европейских стран, связанных с поставками энергоносителей.

Кроме того, временно было приостановлено членство России в Совете Европы.