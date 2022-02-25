Совет Европы временно приостановил членство России из-за операции в Донбассе

Членство России в Совете Европы временно приостановлено. Об этом сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает газета Daily Sabah.

«Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение временно приостановить членство России. Италия считает это необходимой мерой в связи с операцией в Донбассе», — заявил Ди Майо.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы по инициативе Польши и Украины начал процедуру приостановки членства России в организации.