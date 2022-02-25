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Совет Европы временно приостановил членство России из-за операции в Донбассе

Глава МИД Италии Ди Майо сообщил, что Совет Европы временно приостановил членство России
Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо. Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Членство России в Совете Европы временно приостановлено. Об этом сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает газета Daily Sabah.

«Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение временно приостановить членство России. Италия считает это необходимой мерой в связи с операцией в Донбассе», — заявил Ди Майо.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы по инициативе Польши и Украины начал процедуру приостановки членства России в организации.

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Дмитрий Сотак
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