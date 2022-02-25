Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России

Комитет министров Совета Европы по инициативе Польши и Украины начал процедуру приостановки членства России в организации. Об этом написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение», — написал политик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.