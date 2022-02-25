Путин обратился к украинским военным

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. Об этом глава государства заявил во время оперативного совещания с членами Совбеза, которое транслировалось на портале «Смотрим».

По словам Путина, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

«Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил российский президент.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, такая мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.

