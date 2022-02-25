Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин обратился к украинским военным

Президент РФ Путин обратился к украинским военным и призвал их брать власть в свои руки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. Об этом глава государства заявил во время оперативного совещания с членами Совбеза, которое транслировалось на портале «Смотрим».

По словам Путина, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

«Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил российский президент.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, такая мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к украинским военным
Женщина погибла под обстрелом ВСУ в Донецке
Путин рассказал о боях российских военных с националистами
МОК рекомендовал отказаться от флагов России и Белоруссии на турнирах
ЕС решил подготовить больше санкций против России и «заплатить высокую цену»
Захарова рассказала о необходимости операции России в Донбассе
В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект
Грязные подгузники предложили использовать для ремонта дорог
Дизайнеры раскрыли секрет визуального увеличения маленькой кухни
В Молдавии сообщили о спасении россиян с подбитого в Черном море корабля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.