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На Украине заявили о планах обратиться в Гаагский суд

Глава МИД Украины Кулеба заявил о планах Киева обратиться в Гаагский суд из-за действий РФ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Carolyn Kaster / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует обратиться в Международный уголовный суд в Гааге из-за специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу главы ведомства в Twitter.

По словам министра, на Украине осуждают действия России и уже собирают сведения, которые будут безотлагательно переданы в Гаагу. «Ответственность неизбежна», — написал Кулеба.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «полномасштабном вторжении» и назвал действия Москвы «агрессивной войной».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Причиной для этого, по его словам, стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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Алиса Реброва
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