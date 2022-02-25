На Украине заявили о планах обратиться в Гаагский суд

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует обратиться в Международный уголовный суд в Гааге из-за специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу главы ведомства в Twitter.

По словам министра, на Украине осуждают действия России и уже собирают сведения, которые будут безотлагательно переданы в Гаагу. «Ответственность неизбежна», — написал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «полномасштабном вторжении» и назвал действия Москвы «агрессивной войной».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Причиной для этого, по его словам, стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).