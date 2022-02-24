Украина обвинила Россию во «вторжении»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «полномасштабном вторжении». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские города подвергаются ударам. «Это "агрессивная война"», — заявил дипломат.

Ранее корреспондент CNN в прямом эфире из украинской столицы сообщил, что в Киеве прозвучала серия взрывов. Позднее уточнялось, что они гремели в районе украинского аэропорта Борисполь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

