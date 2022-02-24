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В районе аэропорта Борисполь прозвучали взрывы

ТАСС: в районе украинского аэропорта Борисполь слышны взрывы

Фото: РИА Новости

В районе украинского аэропорта Борисполь, расположенного недалеко от Киева, слышны взрывы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Российский лидер также возложил ответственность за кровопролитие на украинские власти. «Вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима», — заявил Путин.

Ксения Назарова
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