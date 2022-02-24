Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин возложил ответственность за кровопролитие на украинские власти

Президент Путин возложил ответственность за кровопролитие на власти Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за кровопролитие на украинские власти. Об этом он заявил в своем обращении к согражданам.

«Еще раз настойчиво подчеркну — вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе
Россияне раскрыли свое отношение к четырехдневке
Диетолог предупредила о возможном «замедлении» мозга из-за кофе
Взрывы в Харькове попали на видео
Путин предрек желание украинских неонацистов пробраться с войной в Крым
Байден обвинил Россию в неоправданной атаке на украинский народ
Главнокомандующий ВСУ заявил о создании в стране «колоссальной силы»
Байден пообещал жесткий ответ на спецоперацию России в Донбассе
Лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы
В районе аэропорта Борисполь прозвучали взрывы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.