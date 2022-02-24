Президент России Владимир Путин возложил ответственность за кровопролитие на украинские власти. Об этом он заявил в своем обращении к согражданам.

«Еще раз настойчиво подчеркну — вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».