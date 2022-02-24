Путин возложил ответственность за кровопролитие на украинские власти
Президент Путин возложил ответственность за кровопролитие на власти Украины
Президент России Владимир Путин возложил ответственность за кровопролитие на украинские власти. Об этом он заявил в своем обращении к согражданам.
«Еще раз настойчиво подчеркну — вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — заявил Путин.
Ранее Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».