Путин призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой»

Президент Украины Владимир Путин призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Об этом он заявил в своем обращении к согражданам.

«Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — сказал он.

В этом же обращении Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил он.