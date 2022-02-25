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ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России

Нехаммер заявил, что ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит Европейского союза (ЕС) согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. По его словам, это решение болезненно отразится и на Евросоюзе, передает РИА Новости.

Ранее в четверг, 24 февраля, сообщалось, что лидеры 27 стран ЕС согласились ввести дополнительные санкции против России. Предполагалось, что они затронут финансовый и транспортный сектор, а также визовую политику.

Варвара Кошечкина
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