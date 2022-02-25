В Госдуме заявили о готовности России к санкциям

Производство, банки и торговые сети России готовы к новым санкциям стран Запада. Об этом ТАСС заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от «Единой России» Антон Горелкин.

По его словам, Россия останется частью глобальной экономики и не будет провоцировать дестабилизацию мирового рынка. «Финансовая система России готовилась к такому сценарию, разработаны антикризисные меры. Правительство полностью контролирует ситуацию. Мы видим, что все работает», — заявил Горелкин.

Парламентарий отметил, что все граждане, которые хотели снять наличные, смогли это сделать. Он призвал россиян не поддаваться на уловки мошенников, которые сейчас активизируются.

Ранее еврокомиссар Паоло Джентилони подтвердил, что ЕС продолжит принимать санкции и вводить ограничительные меры против России. Лидеры стран Евросоюза готовят третий пакет санкций в ответ на российскую военную операцию по защите Донбасса.