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ЕС продолжит принимать пакеты санкций против России

В Евросоюзе заявили, что продолжат вводить ограничительные меры против России

Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжит принимать санкции и вводить ограничительные меры против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по европейским вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Пакет [санкций], одобренный вчера, — очень важный и эффективный, но не последний», — заявил он перед неформальной встречей министров экономики стран сообщества в Париже.

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25 февраля агентство ТАСС сообщило, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) занялись подготовкой третьего пакета санкций в ответ на военную операцию в Донбассе. По словам собеседника агентства, «практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», куда может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако единого решения на этот счет среди них пока нет. В частности, против такой меры выступает Германия, отметил дипломат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Анжелика Бережная
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