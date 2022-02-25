ЕС продолжит принимать пакеты санкций против России

Европейский союз (ЕС) продолжит принимать санкции и вводить ограничительные меры против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по европейским вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Пакет [санкций], одобренный вчера, — очень важный и эффективный, но не последний», — заявил он перед неформальной встречей министров экономики стран сообщества в Париже.

25 февраля агентство ТАСС сообщило, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) занялись подготовкой третьего пакета санкций в ответ на военную операцию в Донбассе. По словам собеседника агентства, «практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», куда может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако единого решения на этот счет среди них пока нет. В частности, против такой меры выступает Германия, отметил дипломат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.