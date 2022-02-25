Стало известно о подготовке ЕС третьего пакета санкций против России

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на протяжении практически всего экстренного саммита в Брюсселе в ночь на пятницу, 25 февраля, занимались подготовкой возможного третьего пакета санкций против России в ответ на военную операцию в Донбассе. Об этом стало известно ТАСС от источника в делегации одной из стран ЕС.

По словам собеседника агентства, «практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», куда может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако единого решения на этот счет среди них пока нет. В частности, против такой меры выступает Германия, отметил дипломат.

Кроме того, по словам источника, лидеры стран ЕС затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина, но по этому вопросу решения пока тоже нет.

Говоря о возможных сроках ввода третьего пакета санкций, дипломат отметил, что среди европейских лидеров пока нет четкого понимая о том, что может к этому привести. «Ближайшие день-два покажут, возможно», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет второй пакет санкций, которые помешают России перерабатывать и продавать нефть. По ее словам, санкции ЕС ограничат доступ к важнейшим технологиям, в том числе полупроводниковым, а также в области микрочипов. А новые санкции в сфере энергетики, считает она, «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, ЕС введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

