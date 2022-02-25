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ЕC «ударит» санкциями по доступу России к важным технологиям

Глава ЕК заявила, что Евросоюз «ударит» санкциями по доступу России к важным технологиям
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) «ударит» санкциями по доступу России к важным технологиям. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает ТАСС.

По словам дер Ляйен, санкции затронут в том числе область микрочипов.

Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала Евросоюз (ЕС) ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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