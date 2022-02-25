Глава ЕП призвала Евросоюз ввести «самые строгие» санкции против России
Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала Евросоюз (ЕС) ввести «самые строгие» санкции против России. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Европейский парламент просит усиленной помощи [Евросоюза] Украине», — сказала глава ЕП на пресс-конференции в Брюсселе.
Метсола отметил, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них». «Я думаю, что рассматриваться должны все меры. Вот почему я передала [лидерам ЕС] позицию Европейского парламента по этому вопросу. <...> Мы в Европейском парламенте хотели бы возможно самых сильных, самых строгих санкций», — сказала она.
По ее словам, для Москвы цена разрыва всех моральных обязательств и международных соглашений своими действиями на Украине должна быть чрезвычайно высокой.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. «Это обойдется дорого российской экономике», — сказал он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.