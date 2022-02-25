Глава ЕК заявила о мешающих России продавать нефть санкциях

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза (ЕС) помешают России перерабатывать и продавать нефть. Ее цитирует ТАСС.

Также она рассказала, что санкции ЕС ограничат доступ к важнейшим технологиям, в том числе полупроводниковым.

Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала Евросоюз (ЕС) ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.