Глава ЕК заявила о мешающих России продавать нефть санкциях
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС помешают России продавать нефть
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза (ЕС) помешают России перерабатывать и продавать нефть. Ее цитирует ТАСС.
Также она рассказала, что санкции ЕС ограничат доступ к важнейшим технологиям, в том числе полупроводниковым.
Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала Евросоюз (ЕС) ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».
24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.