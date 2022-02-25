Россия избежит отключения от SWIFT

Отключение от SWIFT не стали включать в новые антироссийские санкции, которые решили ввести на фоне военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, России удастся избежать отключения от SWIFT в том числе и благодаря тому, что такие государства, как Италия и Германия, выступают против принятия подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности.

Кроме того, утверждает Bloomberg, страны Евросоюза опасаются активизации других платежных систем, в частности китайской и российской.