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Россия избежит отключения от SWIFT

Bloomberg: новый пакет антироссийских санкций не предусматривает отключения от SWIFT

Фото: Chris Helgren / Reuters

Отключение от SWIFT не стали включать в новые антироссийские санкции, которые решили ввести на фоне военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, России удастся избежать отключения от SWIFT в том числе и благодаря тому, что такие государства, как Италия и Германия, выступают против принятия подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности.

Кроме того, утверждает Bloomberg, страны Евросоюза опасаются активизации других платежных систем, в частности китайской и российской.

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Варвара Кошечкина
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