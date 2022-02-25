В Европе оценили влияние санкций против России на экономику ЕС

Влияние новых санкций Евросоюза в отношении России на экономику ЕС ограниченное, но есть риски в сфере энергетики, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

«Влияние с одной стороны ограниченное, потому что наши торговые отношения с Россией не такие важные. Но с другой стороны, мы знаем, что вопрос энергетики будет важным, как риск в нашем экономическом прогнозе», — оценил последствия он.

ЕС продолжит принимать санкции и вводить ограничительные меры против России, добавил также Джентилони. Лидеры стран Евросоюза готовят третий пакет санкций в ответ на военную операцию в Донбассе.

По словам собеседника ТАСС, в него может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако единого решения по поводу этого пока нет. Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет второй пакет санкций, которые помешают России перерабатывать и продавать нефть. По ее словам, санкции ЕС ограничат доступ к важнейшим технологиям, в том числе полупроводниковым, а также в области микрочипов.