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10:56, 17 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытки Украины создать второй фронт в Африке

Депутат Новиков: Россия в Африке имеет дело с украинскими спецслужбами и военными
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Balla Gabor / Shutterstock / Fotodom

России на африканском театре политических действительно приходится иметь дело с украинскими военными, спецслужбами и их специальными миссиями, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что украинские военные присутствуют в целом ряде стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России. В качестве примера он привел Мали и Ливию.

Депутат рассказал, что Ливия, являясь размонтированным государством, в течение длительного времени превращена в силу агрессии НАТО и США. При этом он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы миротворческими усилиями стабилизировать ситуацию не только в этой стране, но и в целом ряде других.

«Запад пытается разжигать конфликты, используя для этого в том числе возможности украинского режима. Тот в свою очередь охотно на это идет, наращивая тем самым, как ему кажется, свой политический вес и востребованность в глазах западных партнеров и патронов. Это еще раз доказывает, что Украина не является самостоятельным субъектом политической игры на международной арене, а выполняет специальные и порой весьма специфические функции, на которые подряжают украинский режим страны НАТО», — сказал Новиков.

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила, что Украина поддерживает террористов в Африке. Она подчеркнула, что страна стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.

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