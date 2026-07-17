«Ростех»: Истребители Су-30СМ2 получили увеличенную боевую нагрузку

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ2 получили увеличенную боевую нагрузку и адаптированы для применения новых образцов высокоточного авиационного оружия, в том числе средства поражения надводных и наземных целей. О достоинствах боевых самолетов в Telegram рассказала госкорпорация «Ростех».

«Самолет получил модернизированный бортовой радиоэлектронный комплекс и новую цифровую вычислительную систему. Это значительно повышает осведомленность экипажа о тактической обстановке», — говорится в публикации, приуроченной к 110-летию морской авиации Военно-морского флота России.

Там же отмечается, что Су-30СМ2 получили усовершенствованные средства отображения информации.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что последние модификации истребителя Су-30 превосходят все, что находится на вооружении Украины, включая американские F-16 и французские Mirage.

В июле обозреватель РИА Новости Андрей Коц заявил, что модернизированные боевые самолеты Су-30СМ2 и Су-34М, которые недавно получили Вооруженные силы России, станут серьезным козырем в зоне специальной военной операции.