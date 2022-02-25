Минобороны России сообщило о захвате поставленного Западом на Украину вооружения

У российских военных, которые сейчас находятся на специальной операции по защите Донбасса, оказалось большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в числе трофеев есть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

Ранее около 150 военнослужащих различных украинских силовых ведомств сдались в плен с начала российской военной операции по демилитаризации Украины. «После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой», — пообещал Конашенков.

Утром в четверг, 24 февраля, стало известно о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

В последнее время украинским военным поставлялись несколько видов вооружения из западных стран. В числе государств, которые отправили в качестве помощи в республику противотанковые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, оказались Великобритания, Литва и Эстония. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила планы США поставить на Украину военно-транспортные вертолеты Ми-17 российского производства.