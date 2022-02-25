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Минобороны сообщило о сдаче в плен 150 украинских военных

В Минобороны РФ сообщили, что в плен сдались 150 украинских военных

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Около 150 военнослужащих различных украинских силовых ведомств сдались в плен с начала российской военной операции по демилитаризации Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Николаевска сдались 11 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 36 морских пехотинцев запросили коридор у командования народной милиции ДНР.

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«После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой», — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове Змеиный. С них взята подписка об отказе от участия в военных действиях.

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Роман Кирьянов
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