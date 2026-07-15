Названы проблемы США с блокировкой Ормузского пролива

Политолог Асатрян: США не смогут организовать блокаду Ормузского пролива

США не смогут организовать блокаду Ормузского пролива, так как у них не хватит военных ресурсов для этой задачи. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова Георгий Асатрян.

«Это просто невозможно с точки зрения географии. Это потребует ресурсов астрономического масштаба, применение сухопутных войск, а также военно-морских и военно-воздушных сил», — указал политолог.

Аналитик также обратил внимание на военные возможности Тегерана. По его словам, у Ирана есть преимущество в виде непилотируемых катеров, которые помогут успешно справиться с американской блокадой Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время США уже контролируют Ормузский пролив. По его словам, американские военные должны будут взимать плату с прохода судов, назвав такую меру «справедливой».