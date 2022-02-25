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В Минобороны сообщили о сдавшихся украинских военных на острове Змеиный

Минобороны РФ сообщило о сложивших оружие военнослужащих ВСУ у Змеиного и в Николаевске

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны РФ сообщило о сложивших оружие и сдавшихся украинских военнослужащих в ходе военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом рассказал на брифинге для СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сообщается, что 82 украинских военнослужащих сдались подразделению российских вооруженных сил в районе острова Змеиный. С них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. Минобороны уточняет, что в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.

Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в районе населенного пункта Николаевск. Их также пообещали отпустить домой после стабилизации обстановки в районе боевых действий.

Конашенков добавил, что одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ запросило у командования Народной милиции ДНР коридор для выхода на территорию республики.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Антон Похиляк
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