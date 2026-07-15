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04:20, 15 июля 2026МирЭксклюзив

Названы сроки нового конфликта США и Ирана

Политолог Асатрян: США и Иран могут воевать до американских выборов в ноябре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy Photo / Handout via Reuters

США и Иран могут воевать до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова Георгий Асатрян.

В частности, исследователь указал, что у США нет ресурсов для полномасштабной военной кампании: «Возможно, в Пентагоне такую стратегию уже признали неэффективной. Поэтому возможны короткие удары, сопровождающиеся громкими заявлениями о том, какой Трамп "крутой"». По его словам, это может растянуть ведение боевых действий вплоть до выборов в США.

«Это все будет иметь место вплоть до промежуточных выборов [в Конгресс США]. Война не закончилась, война продолжается. Это понимают и в Пентагоне, и в КСИР», — рассказал эксперт.

Промежуточные выборы в США — это всеобщие выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока. В ходе этих выборов полностью обновляется состав Палаты представителей (435 мест), а также переизбирается треть Сената — 33 или 34 из 100 мест. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5-6 процентов обходят республиканцев.

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