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США подтвердили планы поставить на Украину Ми-17 российского производства

Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила намерения США поставить Ми-17 на Украину
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Ken Cedeno / CNP / Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила планы США поставить на Украину военно-транспортные вертолеты Ми-17 российского производства. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент [США Джо Байден] занимает выжидательную позицию», — заявила она.

Ранее о том, что американская администрация оповестила конгресс о намерении поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, сообщала The Wall Street Journal. Отмечается, что изначально они предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине. Кроме того, администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stinger.

Марина Совина
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