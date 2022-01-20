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США разрешили Балтии поставить на Украину зенитные ракеты

США разрешили Эстонии, Литве и Латвии поставить Киеву комплексы Javelin и ракеты Stinger

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stinger. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Для реэкспорта систем Javelin и Stinger Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция США как производителя и поставщика вооружений. «США дали добро трем балтийским странам-членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину», — отмечает издание и указывает, что такое решение поможет балтийским странам послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для Киева.

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Как пишет WSJ, американская администрация оповестила конгресс о намерении поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.

Ранее президент фонда «Потомак» Филипп Карбер заявил, что Украине не хватит противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin, которые поставляет США, для возможной войны с Россией. Карбер отметил, что США поставили украинским военным около 120 пусковых установок ПТРК Javelin. По его словам, этого может хватить только для сдерживания ситуации на линии соприкосновения.

Марина Совина
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