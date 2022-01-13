Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Украине предрекли нехватку комплексов Javelin для противостояния с Россией

Аналитик Карбер: для противостояния с Россией Украине потребуется больше ПТРК Javelin

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине не хватит противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin («Джавелин»), которые поставляет США, для возможной войны с Россией. Об этом президент фонда «Потомак» Филипп Карбер сообщил в интервью 19FortyFive.

Карбер отметил, что США поставили украинским военным около 120 пусковых установок ПТРК Javelin. По его словам, этого может хватить только для сдерживания ситуации на линии соприкосновения.

Материалы по теме:
Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Топор войныСША начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
22 августа
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

«Но чтобы охватить территорию в шесть раз больше, Украине потребуется чертовски много противотанковых управляемых ракет, чем у них есть сейчас, или того количества, что поставили мы», — предрек аналитик.

Глава фонда «Потомак» отметил, что американские военные сдают на хранение значительный объем техники с ПТРК TOW-2. Он предположил, что некоторую ее часть можно передать украинским военным.

Ранее издание 19FortyFive назвало главное оружие Украины в возможном конфликте. В публикации отметили противотанковые комплексы FGM-148 Javelin, которые работают по принципу «выстрелил и забыл».

В декабре прошлого года «Российская газета» усомнилась в испытаниях украинских «Джавелинов», которые поразили экранированную цель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
На Западе отреагировали на заявления зама Лаврова о переговорах с США и НАТО
Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз
Два человека погибли при падении лифта в московском отеле
Эд Ширан решил построить себе гробницу
Бывшего сотрудника питерского СИЗО осудили за платные услуги арестантам
Россияне назвали идеальный зимний досуг
В США впервые применили «акт Родченкова»
Мать сбежавшего из детсада шестилетнего россиянина рассказала о произошедшем
Объяснена магнитная загадка Луны
«Газпром» предоставил Европе данные для расследования по поставкам газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter