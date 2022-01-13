Украине предрекли нехватку комплексов Javelin для противостояния с Россией

Украине не хватит противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin («Джавелин»), которые поставляет США, для возможной войны с Россией. Об этом президент фонда «Потомак» Филипп Карбер сообщил в интервью 19FortyFive.

Карбер отметил, что США поставили украинским военным около 120 пусковых установок ПТРК Javelin. По его словам, этого может хватить только для сдерживания ситуации на линии соприкосновения.

«Но чтобы охватить территорию в шесть раз больше, Украине потребуется чертовски много противотанковых управляемых ракет, чем у них есть сейчас, или того количества, что поставили мы», — предрек аналитик.

Глава фонда «Потомак» отметил, что американские военные сдают на хранение значительный объем техники с ПТРК TOW-2. Он предположил, что некоторую ее часть можно передать украинским военным.

Ранее издание 19FortyFive назвало главное оружие Украины в возможном конфликте. В публикации отметили противотанковые комплексы FGM-148 Javelin, которые работают по принципу «выстрелил и забыл».

В декабре прошлого года «Российская газета» усомнилась в испытаниях украинских «Джавелинов», которые поразили экранированную цель.