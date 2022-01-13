В США назвали главное оружие Украины в возможной войне против России

Американское издание 19FortyFive назвало главное оружие Украины против России. Список включает пять видов оружия, которые, как говорится в публикации, Киев мог бы применить в возможной войне против Москвы.

Первым в нем значится танк Т-64БВ. Согласно изданию, в настоящее время на Украине имеется около 210 таких боевых машин. Издание уверяет, что Т-64БВ отличают улучшенные ночные прицелы, спутниковая навигация и усиленная динамическая защита.

Далее в списке идет американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, который Украина получила от США. Издание напоминает, что данный ПТРК работает по принципу «выстрелил и забыл».

Третье оружие — украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха-М», залп из которой, как веряют в публикации, «был бы особенно смертоносен».

Четвертое — украинский противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П», который «намного дешевле, чем Javelin».

Завершает список украинская шестиколесная гаубица «Богдана», которая «может производить от четырех до восьми выстрелов в минуту и ​​имеет дальность стрельбы 40 километров».

«Иногда оборонительные операции могут нанести больше урона, чем наступательные маневры. Украинцы могли бы использовать общевойсковую тактику на истощение — уничтожить как можно больше бронетехники и вспомогательного персонала противника», — пишут в 19FortyFive.