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Испытания Javelin украинскими военными посчитали плохим спектаклем

«РГ»: испытания Javelin на сгоревшем Т-64 выглядят плохим спектаклем за 500 тысяч долларов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Испытания противотанкового комплекса FGM-148 Javelin американского производства, прошедшие на Украине, выглядят плохо поставленным спектаклем из-за грубых манипуляций, к которым прибегли военные в ходе них. Таковыми их назвало «РГ: Русское оружие».

Так, украинские СМИ по итогам стрельб сообщили, что американские комплексы испытали на «российском танке», который якобы был успешно поражен. Однако «РГ» обратило внимание на появившиеся в сети снимки, на которых видно, что в действительности украинские военные использовали в качестве мишени конструкцию из корпуса списанного бронетранспортера БТР-80 и башни от сгоревшего или взорвавшегося танка Т-64Б.

К крыше указанной башни были приварены решетчатые экраны. При этом они были размещены гораздо ближе, чем обычно размещаются защитные экраны на боевых машинах.

Кроме того, как стало известно, первая выпущенная из Javelin ракета не смогла попасть в цель и разорвалась вдалеке от нее. Вторая ракета смогла разрушить часть экрана, однако, считает издание, действительно серьезного ущерба нанести также не смогла. В частности, журналисты указали, что в реальной ситуации все танки оснащаются и динамической защитой, которая минимизировала бы нанесенный урон. Более того, украинские военные так и не показали входное отверстие от ракеты.

«Если беспристрастно оценивать показанное, то вместо профессионализма, расчета и высокой эффективности американского комплекса FGM-148 Javelin мы увидели плохо поставленный спектакль стоимостью около 500 тысяч долларов», — отмечает «РГ».

О проведении украинскими военными стрельб с использованием ПТРК Javelin стало известно ранее в декабре. Комплексы применили на полигоне. В репортаже Пятого канала показали, что оператор ПТРК не смог поразить цель с первого раза. Ракета комплекса, который работает по принципу «выстрелил и забыл», пролетела мимо танка.

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Варвара Кошечкина
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