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Украинские военные выстрелили из самонаводящегося комплекса Javelin и промазали

Украинские военные не смогли поразить цель при стрельбе из Javelin в Донбассе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащие украинской армии использовали в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin и не могли поразить учебную цель. Об этом сообщает Пятый канал.

На кадрах репортажа видно, как оператор запускает ракету, та летит мимо цели и взрывается в стороне от танка. При этом «Джавелин» является самонаводящимся комплексом по принципу «выстрелил и забыл», то есть после указания цели и пуска ракета сама выбирает траекторию полета и поражения объекта.

По данным из открытых источников, экспортный вариант комплекса из пусковой установки и шести ракет стоит 1,4 миллиона долларов.

22 декабря было официально объявлено о первом применении Javelin в Донбассе. При этом оговаривалось, что стрельбы проходили на учебном полигоне.

В конце ноября издание Military Times со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова уже сообщало об использовании Javelin в Донбассе. Тогда военачальник отмечал, что данные комплексы будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar и станут значительным психологическим сдерживающим фактором. Позже штаб Объединенных сил Украины опроверг информацию, заявив, что как только ПТРК «используют против российских оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают».

Марина Совина
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