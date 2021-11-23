На Украине опровергли информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе

В Штабе Объединенных сил Украины опровергли данные о применении американских противотанковых комплексов Javelin в Донбассе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальника пресс-службы штаба Ярослава Мельничука.

«Мельничук заверил, что ОС отрицают информацию, "предоставленную неизвестно кем". По состоянию на данный момент на Донбассе "Джавелины" не использовались. Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают», — цитирует представителя штаба издание.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев впервые применил в Донбассе американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его словам, они будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar и станут значительным психологическим сдерживающим фактором.

Буданов также заявил, что Россия планирует вторгнуться на территорию Украины в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.