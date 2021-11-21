Украина впервые применила ракетные комплексы Javelin в Донбассе

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, об этом сообщает Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

По его словам, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию. Они призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором.

Буданов в беседе с изданием указал, что Украине, тем не менее, требуется помощь США. Он подчеркнул, что Вашингтон должен оказать поддержку Киеву как можно раньше, сейчас для этого самое подходящее время.

Ранее глава ГУР заявил, что Россия планирует вторгнуться на территорию страны в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.

