Украина поблагодарила США за военную помощь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с делегацией американского Сената на Галифаксском международном форуме по безопасности поблагодарил США за оказанную военную помощь. Его слова приводятся на сайте СНБО.

«Украина благодарна Соединенным Штатам за оказанную помощь, в частности в военной сфере. Совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов на Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект», — подчеркнул Данилов, добавив, что настоящую поддержку не всегда можно измерить деньгами.

В ходе встречи также обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе особое внимание было уделено «скоплению войск России на украинской границе». США заверили Киев в поддержке независимости и суверенитета страны и пообещали оказать необходимую помощь «для противодействия российской гибридной агрессии».

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует вторгнуться на территорию страны в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.

