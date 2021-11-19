На Украине попросили США о расширении военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников и члены украинской делегации в рамках рабочего визита в Вашингтон провели встречу с американским сенатором Джеймсом Ингофом. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

Во время встречи они обсудили ситуацию на украинской границе и на «временно оккупированных Россией» территориях, а также затронули тему угроз, «возникших вследствие фактического аншлюса Белоруссии».

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Резников подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона «более сильной позиции» по вопросам безопасности, и попросил о расширении американской военной помощи.

«Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений», — добавил министр.

В середине ноября США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Такая помощь Киеву была оказана в рамках договоренностей, достигнутых президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским в августе. В американском посольстве отметили, что всего с 2014 года Украина получила от Соединенных Штатов помощь в оборонной сфере на сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.