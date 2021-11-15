Украина вновь получила военную помощь от США

США поставили на Украину около 80 тысяч килограммов боеприпасов в рамках оказания военной помощи в размере 60 миллионов долларов, о чем президенты двух стран Джо Байден и Владимир Зеленский договорились в августе. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в Facebook.

По данным дипломатического представительства, это была уже четвертая поставка вооружений в республику, что «демонстрирует приверженность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины». Дипломаты отметили, что всего с 2014 года Украина получила помощь от Соединенных Штатов в оборонной сфере на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом будет работать с Конгрессом США с целью гарантировать продолжение оказания военной помощи Украине. Он отметил, что США поставят Украине системы, в которых нуждается страна, в том числе летальное оборонительное вооружение.

При этом бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что Киев не дождется от США военной помощи. «Я не вижу, чтобы США брали на себя какие-то чрезвычайные обязательства. Поддерживать, уважать территориальную целостность и помогать ее сохранить, задействовать возможные санкции — да, но ничего больше», — огорчился экс-глава МИД.