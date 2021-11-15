Флагман американского флота завершил операции в Черном море

Шестой флот ВМС США: флагман Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после того, как завершил учения с партнерами по НАТО. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт флота.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney с американскими моряками и контингентом НАТО на борту начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», — сказано в сообщении.

В учениях у берегов Румынии участвовали корабли ВМС США, Турции, Румынии и Украины. Как ранее пояснил глава Пентагона Ллойд Остин, такие меры — часть интегрированной стратегии сдерживания. Совместные с Украиной учения альянса также сняли на видео.