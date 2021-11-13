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Учения Украины с кораблями США попали на видео

Учения Украины в Черном море с Румынией, Турцией и США попали на видео
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Корабли военно-морских сил Украины (ВМС) приняли участие в учениях PASSEX совместно с кораблями Румынии, Турции и США. Видео учений попали на видео, их публикуют «Известия».

В учениях в акватории Черного моря были задействованы семь кораблей, среди них украинские судна: патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко».

«Целью тренинга было взаимодействие с многонациональной тактической группой в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимодействия с флотом альянса», — сообщила пресс-служба украинских ВМС в Facebook.

Также там добавили, что такие меры позволят сохранить безопасность в Черном море и улучшить подготовку экипажей кораблей ВМС и США для выполнения совместных операций.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные учения, которые проводят Военно-морские сил (ВМС) ряда стран НАТО в Черном море, являются одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для страны. Глава государства отметил, что обеспокоен использованием при учениях стратегической авиации с боевым оружием.

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