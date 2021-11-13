Российские корабли продолжили слежку за ВМС США в Черном море

Ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин» Черноморского флота России вышли в море для контроля за действиями кораблей Военно-морских сил США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Минобороны России продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе. Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что американский эсминец с ракетным оружием «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины. «Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркивается в сообщении.

Ранее 13 ноября президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для страны. Он отметил, что обеспокоен использованием при учениях стратегической авиации с боевым оружием. Тем не менее глава государства отклонил предложение Минобороны России по проведению незапланированных учений в ответ на действия США, назвав его нецелесообразным.

