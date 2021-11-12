Россия усилила слежку за кораблями США в Черном море

Патрульный корабль «Павел Державин» присоединился к слежке за действиями США в Черном море

В Минобороны России заявили, что к слежению за действиями американских кораблей в Черном море подключился корабль «Павел Державин», сообщает «Интерфакс».

Патрульный корабль присоединился к уже следящими за кораблями США флагману Черноморского флота ракетному крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен, оснащенному крылатыми ракетами «Калибр» .

«Черноморский флот может следить за кораблями НАТО несколькими способами. В море — непосредственное слежение кораблями, с берега — с помощью радиоэлектронной разведки, радиолокационными станциями береговых ракетных комплексов, а с воздуха — авиацией» — сказал ранее «Интерфаксу» бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко.

По словам Владимира Комоедова, адмирала в отставке и бывшего командующего Черноморским флотом России, корабли стран НАТО стали гораздо чаще заходить в Черное море, такого не было даже в советское время.

30 октября в Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, а 4 ноября — корабль Mount Whitney, флагман 6-го оперативного флота США. Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

В последние годы Россия усилила группировку военных сил в Черном море. Флот получил шесть новых дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Как сообщали российские военные, под Севастополем планируют построить новую радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность действиями США в Черном море. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

