Американские конгрессмены захотели направить военные корабли в Черное море

Американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс м Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена развернуть военное присутствие Соединенных штатов в Черном море с целью оказать Киеву военную поддержку и защитить Украину. Они написали ему открытое письмо, текст которого приводит портал Defence News.

В документе они ссылались на недавно опубликованные газетами Washington Post и Politico спутниковые снимки, на которых якобы изображены российские танки, переброшенные на границу с Украиной.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», — говорится в письме.

Роджерс и Тернер также призвали американского лидера к «сдерживанию» России. Они потребовали в ближайшее время рассмотреть вопрос о военном присутствии США в Черноморском регионе и начать обмен разведданными с украинскими военными, чтобы «предотвратить дальнейшее обострение ситуации».

Ранее в Пентагоне заявили, что США следят за ситуацией на границе Украины и России и ведут консультации со своими партнерами и союзниками в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заверил Киев в своей поддержке в случае эскалации на российско-украинской границе.