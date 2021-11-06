Мир
 
Последние новости
Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности
В российской колонии произошел пожар
Названы главные признаки взлома смартфона
США заплатят по пять миллионов долларов за информацию о главарях наркокартеля
В США раскрыли цель визита директора ЦРУ в Москву
Известный писатель вспомнил о «гламурной» атмосфере в Москве 2000-х 
Россиянам дали советы по накоплению финансовой подушки
Украинцы заявили о готовности к вооруженному восстанию
Мать напавших на отца с ребенком в Новой Москве назвала виновных
Новости партнеров
Прослушать новость

Американские конгрессмены захотели направить военные корабли в Черное море

Defence News: конгрессмены США призвали Байдена направить военные корабли в Черное море
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mike Blake / Reuters

Американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс м Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена развернуть военное присутствие Соединенных штатов в Черном море с целью оказать Киеву военную поддержку и защитить Украину. Они написали ему открытое письмо, текст которого приводит портал Defence News.

В документе они ссылались на недавно опубликованные газетами Washington Post и Politico спутниковые снимки, на которых якобы изображены российские танки, переброшенные на границу с Украиной.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», — говорится в письме.

Роджерс и Тернер также призвали американского лидера к «сдерживанию» России. Они потребовали в ближайшее время рассмотреть вопрос о военном присутствии США в Черноморском регионе и начать обмен разведданными с украинскими военными, чтобы «предотвратить дальнейшее обострение ситуации».

Ранее в Пентагоне заявили, что США следят за ситуацией на границе Украины и России и ведут консультации со своими партнерами и союзниками в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заверил Киев в своей поддержке в случае эскалации на российско-украинской границе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД назвали заявления США о войсках России у границ Украины фейковой кампанией
Украинский генерал пригрозил России «кровавой баней»
На Украине опровергли сообщения американских СМИ о российских войсках на границе
Другие материалы рубрики
Мир00:0126 сентября

«Меркель оставляет после себя бедлам»

В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?
00:03Сегодня

В США допустили возможность новой гражданской войны

01:22 4 ноября

В США назвали лучшего кандидата для налаживания отношений с Россией

01:16 4 ноября

Байден объявил о начале вакцинации детей от COVID-19

Мир00:0125 сентября

«Ислам станет игрушкой в руках террористов»

Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
00:56 4 ноября

Германия оценила перспективы запуска «Северного потока-2» до конца 2021 года

23:55 3 ноября

В США оценили вероятность случайного вооруженного конфликта с Северной Кореей

00:12 4 ноября

В НАТО отказались считать Россию угрозой странам Балтии

Мир00:0122 сентября
Ангела Меркель

«Устала от власти и от народа»

Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
23:02 3 ноября

В США отказались считать нарушением закона унесший жизни авиаудар в Кабуле

22:33 3 ноября

Российские военные заявили о готовящейся провокации в Сирии

22:05 3 ноября

США призвали пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма»

Россия
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Все материалы
Мир
Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности
«Белые — это не культура!»
Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
В США допустили возможность новой гражданской войны
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве
Свой — чужой.
Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока-2»
Все материалы
Бывший СССР
СБУ обвинила ФСБ России в кибератаках на госорганы Украины
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
Показавшего средний палец Зеленскому депутата захотели наказать
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
В Абхазии потребовали уволить главу МВД
Все материалы
Экономика
Россиянам посоветовали купить новогодние подарки заранее из-за скачка цен
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Сбер откроет первый международный научно-исследовательский центр в Европе
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Аналитик назвал логичным решение Сбера по продаже зарубежных «дочек»
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Путин назвал условие экономической интеграции с Белоруссией
Все материалы
Силовые структуры
МВД подтвердило задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянка расчленила сожителя и попыталась спрятать его в холодильнике
Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованного за госизмену Сафронова поместили в карцер из-за телеантенны
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Оставшийся без приглашения в сборную России футболист стал лучшим игроком месяца
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Сын Кадырова нокаутировал соперника на турнире по боксу
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Российская олимпийская чемпионка описала Игры в Токио одной фразой
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Российская гимнастка Мельникова рассказала о ежедневном страхе
Все материалы
Культура
Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников прокомментировал увольнение врачей в ЕАО из-за отказа прививаться
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Группа кавказцев посмеялась над Зверевым в московском торговом центре
«Сюр, бред и абсурд»
В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
Модель извинилась за однополый поцелуй у Вечного огня
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Вассерман назвал простой способ развить умственные способности
Все материалы
Ценности
В европейской школе мальчиков попросили надеть юбки
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Девушка пожаловалась на трудности жизни с чересчур большой грудью
Блогерша примерила сексуальные брюки Asos и поделилась впечатлениями
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
48-летнюю модель пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь наряде
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Для Aston Martin DBX разработан дикий тюнинг-кит от Mansory
Наши на чужбине: внедорожники из России в других странах
Такими российские вездеходы мало кто видел
Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota
Volkswagen ID.3 — Golf XXI века?
Немецкий электрохэтч, который стоит как Tesla и не врет о запасе хода
BMW лишила кроссоверы X5, X6 и X7 тачскрина мультимедиасистемы
Что общего у ноутбука со спорткаром?
Объясняем на примере Porsche Design Acer Book RS и автомобилей Porsche
В России появятся автомобили совместного бренда Geely и Volvo
Все материалы
Среда обитания
Названы регионы России с самыми доступными частными домами
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Прохор Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
Город-герой Керчь.
Как Керченско-Эльтигенская операция помогла освободить Крым во время Великой Отечественной войны?
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
Город-герой Керчь.
Как проходили военные действия Керченско-Феодосийской десантной операции в Крыму?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
Все материалы