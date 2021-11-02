Мир
 
Последние новости
Названы крупнейшие иностранные покупатели российской военной техники
Россиянам ограничат возможность покупать товары в рассрочку
Врач назвал запрещенные для лечения коронавируса дома препараты
Индия приостановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения
Объяснено появление аномально густого тумана в Москве
Блогерша показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов
В Москве захотели отменить нештрафуемый порог превышения скорости
В Нью-Йорке закроют десятки пожарных частей
В Германии рассказали о рухнувших ценах на газ в Европе после одной фразы Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о переброске российских танков к «границам Украины»

Politico опубликовало снимки российских танков, размещенных «на границе с Украиной»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американское издание Politico сообщило о том, что Россия якобы перебросила танки к границам Украины. В качестве доказательства портал привел спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области.

По данным американского СМИ, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в Смоленскую область из мест постоянной дислокации в других районах России. Тем не менее, данный регион не граничит с Украиной, а имеет границы только с Белоруссией.
Politico также ссылается на анализ британского издательства по военной тематике Jane's, согласно которому размещение техники 1-й гвардейской танковой армии у Ельни «явно отличается от стандартных тренировочных маршрутов».

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021».

Противоречивые мнения

1 ноября Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. В Минобороны отметили, что не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.

При этом ранее появившуюся в СМИ информацию о переброске российских войск в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий». Там также подчеркнули, что проходящие неподалеку от границ Украины маневры военной техники Вооруженных сил России являются плановыми мероприятиями в рамках ее перемещения после завершения учений.

В то же время Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. По словам пресс-секретаря американского министерства обороны Джона Кирби, Вашингтон продолжает консультироваться со своими партнерами и союзниками по поводу военной активности Москвы. Кирби подчеркнул, что не может говорить о намерениях России. При этом он отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией в регионе и любые шаги по эскалации или агрессивные действия могут вызвать их беспокойство.

Не в первый раз

На Украине и в западных странах и прежде обвиняли Россию в увеличении военного присутствия на границе с Украиной. В марте этого года произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Тогда Украина заявила, что Москва значительно наращивает свое военное присутствие в регионе. Москва ответила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».

Уже в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации от украинских границ, что привело к разрядке ситуации. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Владимира Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.

Новое общество

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пентагон оценил сообщения о «необычной активности» России на границе с Украиной
На Украине опровергли информацию о наращивании российских войск возле границы
В США заявили о наращивании российских сил у границы с Украиной
Другие материалы рубрики
Мир00:0122 сентября
Ангела Меркель

«Устала от власти и от народа»

Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
00:52 1 ноября

Джен Псаки заразилась COVID-19

00:40 1 ноября

Медведев обвинил Европу в «пещерной логике» во время пандемии

00:32 1 ноября

Байден объяснил рекордное падение своих рейтингов

Мир00:0118 сентября

«Тут каждый день длиною в год»

Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
00:19 1 ноября

Байден дал совет России по добыче нефти

00:13 1 ноября

Коронавирус добрался до «края света»

23:3131 октября

Байден заявил о разочаровании из-за отсутствия Путина и Си Цзиньпина на G20

Мир00:1016 сентября

«Маневры за спиной Москвы»

США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
22:5931 октября

Лавров раскрыл подробности встречи с Байденом

22:3931 октября

Минздрав Италии призвал взаимно признать вакцины от коронавируса

22:2131 октября

Эрдоган оценил вероятность создания собственной армии Евросоюза

Россия
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Ученые обнаружили новое лекарство от COVID-19.
В США оценили эффективность 48 препаратов для борьбы с COVID-19
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.
Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
«Дом будто ножом срезало»
60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
Все материалы
Мир
Защита по MH17 обвинила прокуратуру Нидерландов в утаивании информации
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
В ФРГ оценили риск войны между Россией и Украиной из-за «Северного потока-2»
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Джонсон сравнил мировых лидеров с Джеймсом Бондом и предупредил об апокалипсисе
Названа возможная причина столкновения машины с группой детей в Германии
Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке.
Как ее потеснили российские наемники?
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
В Германии рассказали о рухнувших ценах на газ в Европе после одной фразы Путина
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Подсчитаны траты на геномную регистрацию мигрантов в России
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
В Германии рассказали об обвалившей цены на газ в Европе фразе Путина
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В Германии призвали ускорить ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию
Все материалы
Силовые структуры
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Доказана эффективность третьей дозы вакцины Pfizer против коронавируса
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Apple объяснила отсутствие сенсорного экрана в ноутбуках
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Обнаружена причина прогрессирования болезни Альцгеймера
Диетологи рассказали об идеальных для похудения осенних продуктах
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Глава UFC ужаснулся работой судьи из России на турнире
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Глава UFC отреагировал на слова Федора Емельяненко о себе
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Хасбик устроил потасовку с Абдурозиком после UFC 267
Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень познакомился с друзьями возлюбленной и узнал о ее обмане
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Няня отказалась сидеть с детьми и объяснилась
Девушка познакомилась с матерью бойфренда и услышала от нее необычную просьбу
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Мужчина случайно подслушал разговор жены с подругами и устроил забастовку
Все материалы
Ценности
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Российским водителям разрешат оплачивать только треть штрафа
Настоящие рамные внедорожники, которые нужны России
Их ждут тверские болота и карельские леса
Kia раскрыла рублевые цены обновленного Ceed
Много дыма и огня: как закрывали сезон Российской дрифт серии
Охваченный пламенем Nissan 370Z и впечатления Цареградцева
Toyota улучшила Highlander для России
Рассматриваем Range Rover во всех подробностях. Он точно новый?
Видео: Что изменилось в новом внедорожнике
Объявлены рублевые цены на новую версию Renault Kaptur
Все материалы
Среда обитания
Названы регионы России с самыми доступными частными домами
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Прохор Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
Возвращаясь к истокам.
О чем снимают татарские режиссеры и почему это заслуживает внимания
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
«Сушите весла!»
Что такое сапбординг и где находятся лучшие места для этого спорта в России?
Выходи из комнаты.
Что такое «новый театр» и какие формы он принимает в современной России
Все материалы