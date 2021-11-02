В США заявили о переброске российских танков к «границам Украины»

Американское издание Politico сообщило о том, что Россия якобы перебросила танки к границам Украины. В качестве доказательства портал привел спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области.

По данным американского СМИ, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в Смоленскую область из мест постоянной дислокации в других районах России. Тем не менее, данный регион не граничит с Украиной, а имеет границы только с Белоруссией.

Politico также ссылается на анализ британского издательства по военной тематике Jane's, согласно которому размещение техники 1-й гвардейской танковой армии у Ельни «явно отличается от стандартных тренировочных маршрутов».

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021».

Противоречивые мнения

1 ноября Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. В Минобороны отметили, что не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.

При этом ранее появившуюся в СМИ информацию о переброске российских войск в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий». Там также подчеркнули, что проходящие неподалеку от границ Украины маневры военной техники Вооруженных сил России являются плановыми мероприятиями в рамках ее перемещения после завершения учений.

В то же время Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. По словам пресс-секретаря американского министерства обороны Джона Кирби, Вашингтон продолжает консультироваться со своими партнерами и союзниками по поводу военной активности Москвы. Кирби подчеркнул, что не может говорить о намерениях России. При этом он отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией в регионе и любые шаги по эскалации или агрессивные действия могут вызвать их беспокойство.

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Не в первый раз

На Украине и в западных странах и прежде обвиняли Россию в увеличении военного присутствия на границе с Украиной. В марте этого года произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Тогда Украина заявила, что Москва значительно наращивает свое военное присутствие в регионе. Москва ответила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».

Уже в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации от украинских границ, что привело к разрядке ситуации. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Владимира Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.