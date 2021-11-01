На Украине опровергли информацию о наращивании российских войск возле границы

Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В Минобороны отметили, что к 1 ноября не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.

При этом ранее появившуюся в СМИ информацию о переброске российских войск в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий». Там также подчеркнули, что проходящие неподалеку от границ Украины маневры военной техники Вооруженных сил России являются плановыми мероприятиями в рамках ее перемещения после завершения учений.

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021».