В России заявили об отсутствии доказательств наличия ее войск на Украине

России не было предоставлено ни одного убедительного доказательства наличия ее военных на востоке Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замруководителя российской делегации Константин Воронцов. Его слова приводит РИА Новости.

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«Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то нам не представлено ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что их там нет и никогда не было», — сказал дипломат.

Он отметил, что события на юго-востоке Украины, является внутренним конфликтом страны и призвал украинских коллег не искать причины сложившегося положения дел во внешних факторах, а сосредоточиться на реформе своей полностью уничтоженной системы здравоохранения, отсутствующей в данный момент как таковой. Также он подчеркнул, что ключом к урегулированию внутриукраинского конфликта является прямой конструктивный диалог Киева с представителями Донецка и Луганска.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник счел бесполезными переговоры с Украиной по Донбассу в «минском формате».